Про це він розповів в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

Як зазначає політик, після Давосу стало зрозуміло, що треба відходити від старої парадигми, бо Трамп оголосив про створення Ради миру, нехай частина світової еліти і відмовилася до неї вступити, зате вступили ті країни, які схильні до авторитаризму.

«Не з галузі конспірології, але взагалі ця Рада миру може не тільки дублювати ООН, а й у якомусь вигляді виконувати функції світового уряду. Навіть після того, як Трамп піде з поста президента США, він залишатиметься головою цієї Ради, куди увійшли вже або збираються увійти такі особи, як путін, Лукашенко та інші представники Центральної Азії. І я боюсь, що це буде клуб авторитарних лідерів. Вони визначатимуть правила гри хоча б частково у нашому регіоні. Це для нас дуже поганий сигнал», – пояснює Мухіддін Кабірі.

Водночас, зазначає політик, Канада, Франція, Німеччина, Британія у Давосі показали, що вони виробляють єдину спільну позицію, це можна назвати глобальною опозицією. Тобто, наголошує він, якщо Трамп створює свій авторитарний клуб, то на противагу має бути глобальна опозиція.

«Ця глобальна опозиція повинна складатися не тільки з урядів держав, але і з різних верств суспільства, інакше я дуже боюся, що ті бачення і концепції, які є в головах деяких політиків, матимуть дуже погані наслідки не тільки для дрібних держав, як Таджикистан, або держав Центральної Азії, а й для решти світу», - попереджає Мухіддін Кабірі.

