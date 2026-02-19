Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що колись Рубен Варданян корумпував для рф Нагірний Карабах і керував невизнаною республікою, а сьогодні йому винесли термін і кремль нічого не робить.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, Рубена Варданяна засудили до 20 років ув'язнення в Азербайджані за те, що він брав участь в окупації Карабаху, очолював невизнану республіку. За його словами, після того, як Азербайджан переміг у війні та звільнив свою територію, всі ці керівники сепаратистів були заарештовані, але випадок Варданяна дуже показовий

«Те, що відбувається з Рубеном Варданяном, має величезне політичне значення на пострадянському просторі. Тому що Рубен Варданян – це не просто людина, яка жила собі в Нагірному Карабаху. Тобто це не «Гіві» та «Моторола». Руберн Варданян – це щось на кшталт Стрєлкова чи Іванішвілі. Тобто це засланий росіянами козачок, але тільки засланий не військовий, як Стрєлков, а мільярдер, щоб корумпувати там усе», – пояснює Михайло Шейтельман.

За словами експерта, Варданян очолював одну з найбільших в рф інвестиційних компаній, а потім росіяни закинули його в Карабах під виглядом того, що в ньому прокинулася ідентичність. Тепер же, розповідає він, Варданян заарештований, а Forbs наводить слова декана економічного факультету МДУ про те, що з Нагірним Карабахом багато країн мали відносини, тому треба звільнити людей, які були правителями цієї республіки. А суть, пояснює експерт, така: стосунки з Нагірним Карабахом були лише у Вірменії, яка ніяк Варданяну допомогти не може, і у росії, яка знову всіх кинула.

«От це все відгукнеться на наших українських палестинах, бо так само росія кине Сальдо та всіх інших. Ви думаєте, що росія за них вписуватиметься? Якщо у нас є якісь радіостанції, які ведуть мовлення на окупованій території, то треба розповідати про справу Варданяна, розповідати, як росія кине всіх, коли вони відступлять з окупованого Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, що вони всі сидітимуть в українській в'язниці», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Кабірі заявив, що Рада миру може стати світовим урядом.

Також Politeka писала, що Мусієнко попередив про ризики обстрілів баллістикою: «Не дуже втішний прогноз».