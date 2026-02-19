Оприлюднено нові графіки відключення світла у Полтавській області, що вводяться на 20 лютого через роботи енергетиків, пише Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
Згідно із затвердженим графіком, 20 лютого у частині населених пунктів регіону можливі перерви в електропостачанні. Відключення мають технічний характер і зумовлені виконанням необхідних ремонтних та профілактичних заходів для підтримання стабільної роботи мереж.
З 8 до 16 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР не буде світла в наступних населених пунктах:
с.Забрідки вулиці:
- Берегова (б. 1),
- Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),
- пров.Ласкавий (б. 2),
- пров.Лісний (б. 3),
- Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),
- Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),
- Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),
- Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),
- пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),
- пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)
с. Забрідки:
- вул.Весела (б. 2)
З 8 до 17 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) додаткові графіки будуть діяти в таких населених пунктах:
с.Вільний Степ вулиці:
- Вишнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),
- Молодіжна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24а, 28, 33),
- Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),
- Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)
с.Крута Балка вулиці:
- Василівська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),
- Зелена (б. 4, 11, 13),
- Квіткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),
- Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),
- Слобожанська (б. 19),
- Тиха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
- Українських повстанців (б. 42),
- Центральна (б. 1/114),
- Шевченка (б. 4, 7, 7А),
- Ювілейна (б. 6/47, 27а)
с.Кустолове Перше вулиці:
- Польова (б. 2, 4, 5, 7),
- Степова (б. 10),
- пров.Тупий (б. 8)
Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.
