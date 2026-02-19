20 лютого у частині населених пунктів регіону можливі перерви в електропостачанні, через що запроваджено графіки відключення світла у Полтавській області.

Оприлюднено нові графіки відключення світла у Полтавській області, що вводяться на 20 лютого через роботи енергетиків, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Згідно із затвердженим графіком, 20 лютого у частині населених пунктів регіону можливі перерви в електропостачанні. Відключення мають технічний характер і зумовлені виконанням необхідних ремонтних та профілактичних заходів для підтримання стабільної роботи мереж.

З 8 до 16 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР не буде світла в наступних населених пунктах:

с.Забрідки вулиці:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавий (б. 2),

пров.Лісний (б. 3),

Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13)

с. Забрідки:

вул.Весела (б. 2)

З 8 до 17 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) додаткові графіки будуть діяти в таких населених пунктах:

с.Вільний Степ вулиці:

Вишнева (б. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 31),

Молодіжна (б. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24а, 28, 33),

Сонячна (б. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 25),

Степова (б. 1, 2, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 28)

с.Крута Балка вулиці:

Василівська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квіткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тиха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Українських повстанців (б. 42),

Центральна (б. 1/114),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювілейна (б. 6/47, 27а)

с.Кустолове Перше вулиці:

Польова (б. 2, 4, 5, 7),

Степова (б. 10),

пров.Тупий (б. 8)

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

