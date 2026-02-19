Новий графік руху поїздів у Харкові передбачає зміни часу відправлення та прибуття популярного пасажирського складу.

Новий графік руху поїздів передбачає, що №21/22 тепер вирушає з Харкова о 19:26 замість 14:27, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів у Харкові почав діяти з 17 лютого і передбачає зміни часу відправлення та прибуття популярного №21/22, який прямує до Львова.

Такі зміни впливають на час прибуття у Вінницю, Хмельницький та Тернопіль, куди пасажирський склад тепер прибуває о 05:40, 07:32 та 09:14 відповідно.

Новий графік руху поїздів у Харкові також створює можливості для зручних пересадок на приміські маршрути.

Пасажири, які прямують до нашого облцентру з Ізюма або Слатине, можуть користуватися №6430 Ізюм-Харків з прибуттям о 17:21 та №6023 Слатине-Харків, що прибуває о 18:12.

Це дозволяє без поспіху продовжити подорож на захід країни. Крім того, з’явилася можливість подорожувати до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський №6383/6384 Хмельницький-Ларга.

Він вирушає о 08:05 і прибуває об 11:40. Для пасажирів важливо, що адаптований розклад дозволяє поєднувати міжрегіональні та місцеві маршрути, не витрачаючи час на тривалі очікування.

Завдяки нововведенням підвищується точність прибуття та відправлення №21/22, що позитивно впливає на планування поїздок у Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Також зручний час відправлення з нашого облцентру дозволяє пасажирам скористатися сучасними вагонами складу замість перевантажених маршрутів у час-пік.

Це робить подорож більш комфортною і безпечною. Квитки вже доступні у застосунку, на сайті та у касах вокзалів.

