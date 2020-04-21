Онук українського актора Богдана Ступки Дмитро висловився про конфлікт між РФ та Україною

За його словами, Україна не ставала б призвідником цього самого конфлікту.

"Не знаю, хто винен, але мені здається, що ми не нападали на таку велику державу, як Росія. Тому зрозуміло, звідки ноги ростуть", — впевнений актор.

Також він зазначив, що Росія намагається відбирати території, нагнітає обстановку і лише сприяє всім заворушенням.

"Давно вже Росія говорила про Крим, навіть у дідуся ще запитували, коли віддамо Крим. Він завжди говорив: "Дайте хустинку, я вам заверну", — розповів він.

Раніше ми повідомляли, що Остап Ступка обурився тим, що в Україні до цих знімаються російські актори. Він дивується, чому так відбувається в даний момент.

"Ситуація невесела. Ми продовжуємо знімати по 100 російських акторів, ще й платимо їм високі гонорари. Уявляєте, якщо російським акторам платить гонорари наша сторона, то вона платить їм більше, ніж своїм акторам! Чому так відбувається в нашій країні, я не знаю. І зараз – чим дешевше артист, тим краще, зараз у фаворі дешеві актори", - заявив він.

Крім того, він поскаржився на "подвійні стандарти" в Україні

"Тому, я вам скажу, що я живу в дуже дивній країні, я живу в країні з абсолютно стовідсотковими подвійними стандартами: ми говоримо одне, думаємо інше, а робимо третє", - зазначив він.

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