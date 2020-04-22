Російський актор Дмитро Пєвцов жорстко пройшовся по українцям, після того як його внесли в "чорний список"

Так, Дмитро Пєвцов вважає українців психічно неврівноваженими людьми. За його словами, половина жителів України страждають алкоголізмом.

"Вони там неадекватні або з похмілля все життя, есбеушники, хворі люди. Пожаліти тільки їх можна. Припущення одне: вони там випивають-закушують весь час, випити закінчилося — в телевізор уткнулися: «О, дивись, а давай цього позбавимо!» Інших причин, нормальних, там немає".

Дмитро Пєвцов припустив також, що в Україні перевелися "професіонали". Тому в країні немає "здорового глузду" і розвалилася система управління.

До речі, російський актор Олег Басилашвілі заявив, що конфлікт на Донбасі - це безглузда війна.



"Кому потрібна чужа кров? І головне, незрозуміло — в ім'я чого? Я не розумію, яких цілей домагаються так звані повстанці. Відділення від України? Ні. Того, щоб бути з Росією? Теж ні — вони вимог не висувають. А навіть якщо б і висували — мало хто чого потребує", - зазначив актор.

Також він зазначив, йому не зрозуміло, чому на війну в Україну йдуть якісь добровольці з Росії:

«Яким чином вони туди приходять? Є ж межа!.. Вона повинна бути на замку. А тут десятки, сотні добровольців зі зброєю переходять її — і хоч би хни. Як це може бути? І що це за люди? А їх новітня зброя? Ви що, можете зі стрілецької зброї збити вертоліт? Ні, не зможете. А ось з ПЗРК – можна. А звідки ці ПЗРК? Там що, на Донбасі та Луганщині, величезні склади зброї?", - задається питанням актор.

Нагадаємо, що Вірастюк різко висловився про життя на Донбасі: "Там мародерство, а народ дикий".

Як писала Politeka, російська співачка Валерія різко висловилася про Україну: "Нам не по дорозі".

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