Він боїться навіть їхати в Україну

Народний артист Росії Віктор Мережко розповів, до чого призвела "Революція гідності" в Україні

За його словами, під час подій Майдану українці "зійшли з розуму".

"Події на Україні викликали у мене неоднозначні почуття: подив, роздратування, відразу, страх і бажання зрозуміти, чому земля, з якої я дуже тісно пов'язаний, зійшла з розуму, раптом перейнялася ненавистю до російського народу поголовно", - заявив він.

Крім того, він поскаржився на ставлення українців до росіян.

"Сьогодні я боюся їхати в Україну. Елементарно боюся за своє життя. У мене там досі живе багато родичів і друзів, і я не знаю, коли їх побачу. Вони не хочуть зі мною розмовляти. А якщо і розмовляють, то інакше як агресором Росію вони не називають, ображаючи мене, росіян, російську владу, президента. Мої аргументи і доводи впираються в глуху стіну", - зазначив актор.

Також він упевнений, що українців вже не можна переконати в зворотному.

"Мудрий, працьовитий, гарний український народ за якісь 3-4 місяці зійшов з розуму, і переконати, пояснити, викликати почуття доброти неможливо. Виникає відчуття, що Україна ніби зомбована, або на неї зійшла Божа кара. У них жорстка, зомбуюча телепропаганда! ", - вважає актор.

Раніше ми повідомляли, що продюсер Костянтин Меладзе заявив, що велика частина жителів України, як мінімум – половина населення, говорять російською мовою і не живить ворожнечі до жителів Росії. Він вважає, що ненависті до Росії в українців немає і бути не може.

За його словами, причиною ворожнечі між країнами стало звичайне внутрішнє невдоволення владою, яке переросло у конфлікт держав.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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