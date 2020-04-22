Український танцівник Сергій Полунін, скандально відомий своїми висловлюваннями про президента Росії Володимира Путіна, зробив несподівану заяву

Так, артист балету, який не раз зізнавався в любові до президента РФ, несподівано заявив, що хотів би повернутися на Батьківщину і сподівається, що в цьому питанні йому допоможе президент України Володимир Зеленський.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю Крим. Реалії.

Артист балету, який набив тату Путіна, зазначив, що поки не звертався до українських властей з проханням допомогти йому приїхати в Україну, але сподівається, що ситуація «якось налагодиться».

«Не звертався ні до кого. Але сподіваюся, що найближчим налагодження відносин між Росією і Україною. Енергетично я відчуваю, що Зеленський – хороша людина, у нього хороша енергетика, тому, не знаю, може, допоможе мені повернутись. Може, налагодиться якось ситуація», - заявив він.

Примітно, що раніше батько танцівника, Володимир Полунін, який проживає в Херсоні, побоювався, що синові буде закритий шлях в Україну після його поїздки минулого літа в Крим, де він виступив перед президентом РФ Володимиром Путіним.

Також раніше повідомлялося, що одіозний український танцюрист, артист балету Сергій Полунін заявив, що був народжений для того, щоб об'єднати світ любов'ю, в тому числі і Росію з Україною.

Крім того, скандальний українець, який постійно зізнається у своїй любові до Путіна, написав нібито сучасний світ йде по дуже небезпечному шляху, який веде до руйнування, і він неодмінно повинен стати одним цілим.

Нагадаємо, що любитель Путіна Полунін вибухнув новою заявою: «Досить бути шмарклею».

Як повідомляла Politeka, Полунін приголомшив усіх новими скандальними словами про Путіна: «Потік доброти».

Також Politeka писала, що Сергій Полунін заговорив після вигнання з паризької опери.