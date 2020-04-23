Колишня соратниця екс-президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман вибухнула новою порцією маячні про незавидне майбутнє України

У коментарі одному з телеканалів колишня народний депутат не виключила, що після пандемії Україна перестане існувати, передає Politeka.net.

Вона розкритикувала дії влади в боротьбі з китайським вірусом, назвавши їх хаотичними, погано спланованими і не розрахованими на перспективу. На її думку, зараз важливіший кредит від МВФ, ніж реальні кроки в боротьбі зі всесвітньою заразою. А раз так, значить, вважає Герман, країна приречена.

«Рано чи пізно епідемія закінчиться, а от на запитання, чи буде Україна, у мене немає оптимістичного відповіді», – заявила вона, нарікаючи, що державу ніхто не готує до виходу з карантину і не думає про майбутнє.

Українців подібне «передбачення» не на жарт розлютило. Вони пригадали Герман її тісні стосунки з Януковичем, розкритикували нову зовнішність, а також порекомендували поменше подібного марення нести.

«Сплять і бачать, як розвалиться країна, регіонали і комуністи», «Ще одна ясновидиця, аж гидко», «Вона скоро сама розвалиться», «Я б порадила піти знову до пластичного хірурга і зашити собі рот», «А ботокс все ж таки – дуже небезпечна штука. У мізки б'є», «Може, вона переплутала, може, розвал Росії», «Фейс поміняла, а нутро гниле», «У неї вже нічого українського не лишилося», – пишуть у коментарях.

Зазначимо, що це не перший прогноз Герман про розпад України. Раніше вона розповідала, що країну погубить «вірус ненависті».

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