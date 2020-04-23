Музикант не вірить, що саме Росія винна у бідах України

Російський рок-музикант Гарік Сукачов жорстко висловився про Україну

Російський співак відомий на своїй батьківщині не тільки як музикант, але і як прихильник політики Путіна.

Так, нещодавно музикант в інтерв'ю проекту "А поговорити?" телеканалу "Москва 24" заявив, що Україну в майбутньому не чекає нічого хорошого, так як для її жителів герої - Степан Бандера і представники "СС".

За його словами, українців виховують з російською ворогом, не маючи на це ніяких підстав. Він вважає, що саме через це Україну не чекає нічого доброго, тому вони скоро зникнуть.

"А що ми можемо зробити з Україною, де виросло суспільство, дітей, яких виховали так, що для них Бандера - герой, есесівці - герої. Нічого хорошого Україну не чекає. Скільки ми видряпувалися з цієї чеченської бійні, видерлися. Що у нас творилося! А у них ще гірше. У нас фашисти теж були і є досі, але їх дуже швидко загасили. А у них ними користуються. Що накоїли зі своїм народом ті, хто стоять вгорі – ми всі кров'ю умиємося! Потрібен ворог – російський. Маячня. Але дітям не доведеш, вони виростуть з ворогом", – образив він українців.

Ведуча намагалася пояснити Сукачову, що саме Росія веде війну на Донбасі, але марно.

Також раніше повідомлялося, що Сукачов зауважив, що "доля Донбасу вже вирішена - вони стануть частиною Росії".

"А Україна ще за нашого життя перестане бути єдиною, розпадеться на західну частину, центр і схід. Просто тому, що Львів ніколи не був по-справжньому російською і у абсолютно європейської західній частині дуже мало спільного навіть з центром, про сході не кажучи", - заявив він.