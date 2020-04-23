Влада в умовах карантину та пандемії вірусу повинна підтримувати українських лікарів

Про це заявив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо слова автора без коментарів і будь-яких поправок:

Влада хаосу своїми діями розділила всіх лікарів на 4 сорти.

Перший сорт - це київські лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Їхні доплати із місцевого бюджету складатимуть 9 посадових окладів. Загальна сума допомоги 10.8 млн. грн. Отож, ці доплати отримають в Києві біля 900 осіб.

(складається враження, що найбільші надбавки передбачені для тих, хто працює з хворими депутатими і бізнесменами в Києві).

Другий сорт - це решта лікарів України, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Їхня доплата складатиме 300 відсотків, тобто 3 посадові оклади.

Третій сорт - лікарі, які працюють в умовах карантину, але не працюють безпосередньо з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Їхні зарплати залишаються без змін.

Четвертий сорт - лікарі майже ТИСЯЧІ лікарень, які не отримали належного фінансування і змушені зменшувати заробітні плати лікарям.

Інформація до відома.

Більшість медиків, хворих на коронавірус, не працювали безпосередньо з хворими, тобто у інфекційних відділеннях, а - на реєстрації чи в в інших відділеннях лікарень.

Висновки.

Влада зі Стабфонду повинна:

Забезпечити належні й однакові доплати всім медикам всіх регіонів, які працюють з хворими на коронавірус;

збільшити зарплати через доплати для всіх медиків, які працюють в період карантину;

не допустити скорочення працівників і зарплат у майже тисячі лікарнях, які нині не отримали належного фінансування в бюджеті 2020 році.

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