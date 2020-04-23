Російська співачка з українським корінням Наташа Корольова обурилася забороні на відвідування України

Вона порівняла таке ставлення до неї з репресіями.

«Ніколи б я в це не повірила, якби не відчула на собі. Найважче, коли тебе відривають від своїх коренів. Коли не дають приїхати в ті місця сили, місця енергетики, де ти народився. Ти це розумієш, коли тебе позбавляють цієї можливості… Я навіть у страшному сні не могла уявити, що зі мною може таке статися, що мене можуть, скажімо так, репресувати», — розповіла вона.

За словами співачки, зі зміною влади в країні повинно змінитися і ставлення до артистів, яким забороняють відвідувати Україну.

"Помінялася влада, прийшли, я дуже сподіваюся, порядні люди, які відповідають за свої слова. Що це люди розумні і вони повинні прекрасно розуміти, що все те, що попередня влада влаштувала з артистами-вихідцями з України — це повний абсурд. І ті судові рішення, які приймались, що нас всіх (а нас дуже багато) закрили за якимось жахливими статтями, тому що ми становимо загрозу, як сказала б моя подружка «на голову не налазить», - поскаржилася Корольова.

Раніше українська співачка Ані Лорак, яка працює в РФ, висловилася про гастролі в країні-агресорі.

За її словами, художник не можна вказувати де йому виступати.

" Чому моїх друзів тепер називають ворогами? У мене в голові це не вкладається. Я ніколи не ділила людей за національною ознакою і ніколи цього робити не буду, для мене немає "своїх" і "чужих" глядачів. Всі люди брати", - запевняє співачка.

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