Російська актриса Лія Ахеджакова вважає, що Росія безцеремонно вкрала територію України

Про це вона заявила російським ЗМІ, передає Politeka.net.

Лія Ахеджакова, будучи росіянкою, засуджує аннекцию Криму з боку Російської Федерації. Вона порівнює дії росіян з крадіжкою житлоплощі у людини, який зіткнувся з серйозними проблемами.

"Я весь Крим об'їздила, він частина мого життя. Але це абсолютно не виправдовує злодійство. Я вважаю, що Крим належить Україні. Як це можна - віджати житлоплощу у сусіда? Особливо коли в домі у нього проблеми", - заявила зірка російського кіно.

Лія Ахеджакова зазначила, що за свої переконання нарвалася на критику в рідній країні. Проти неї почалася жорстка інформаційна кампанія в інтернеті. Однак вона пишається цим, адже серед її однодумців виявилися видатні люди, які теж виступають проти окупації півострова.

"Тепер я "терористка" щодо Криму. Правда, я "терорист" в компанії найповажніших представників нашої культури. Ми "вороги народу" і, головне, "терористи". Але така дивна компанія - честь для мене", - підкреслила знаменитість.

Артистка вважає, що війну на Сході України потрібно закінчити. До тих пір, поки йде конфлікт, годі розраховувати на нормальні відносини.

"Поки в Донбасі стріляють, поки гинуть люди, нічого доброго не буде", - підсумувала Ахеджакова.

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