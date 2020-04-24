Російський гуморист Володимир Винокур заявив, що не поїде з гастролями до України

Свою думку він аргументував тим, що країну потрібно спочатку змінити.

"Я категорично проти виступу в сьогоднішній Україні. Буде час тоді з задоволенням… Я Україну люблю, моє дитинство пройшло там. Але їм потрібно поміняти категорично все буквально, особливо всі ці вулиці Шухевича, Бандери… І ці факельні ходи… Я в таку Україну не поїду", зазначив він.

За його словами, навіть не дивлячись на численні пропозиції, він відмовляється відвідувати Україну.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Винокур на повному серйозі заявив про те, що Росія ніяк не сприяла тому, щоб на сході України розгорівся збройний конфлікт, а навпаки намагалася не допустити приходу військових і вирішити усе мирним шляхом.

За його словами, Росія «хотіла убезпечити України і вберегти її від вторгнення «войовничих людей»

Також він запропонував сусіднім країнам нашої держави, взяти собі «по шматку України», для того, щоб "налагодити відносини".



«Так нехай Австро-Угорщина і Польща заберуть собі шматки України, і тоді все дуже мирно відбудеться», - упевнений він.

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