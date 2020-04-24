Екс-нардеп від «Свободи» Ірина Фаріон різко висловилася про російськомовних українців



За її словами, вони "розумово відсталі" і є "зрадниками". Фаріон переконана, що саме через них і почалася вона в Україні.

"Путін прийшов їх звільняти. Вони притягли сюди війну! Де у нас зараз війна? Там, де були російськомовні громадяни. Це Луганська, Донецька області і Крим", - підкреслила вона.

Крім того, екс-нардеп упевнена, що вони "паплюжать українську землю".



"Це відступники, зрадники, ренегати. Хто вам заважає вивчити українську мову? Ваша тупість? Ваш примітивізм? Ваш конформізм?... Російськомовні українці - це не українці, вони гібриди. Нехай підійдуть до дзеркала і запитають себе, за що вони так паплюжать українську землю?", - заявила Фаріон.

Також вона назвала їх "перевчити".

"Не дати утворення і роботи! защебечуть моментально. І не реагувати на російську мову. Вона повинна бути в Україні незрозумілою. Тоді заговорять", - уклала вона.

Раніше повідомлялося про те, що скандальна екс-нардеп від «Свободи Ірина Фаріон сказала, що в Україні немає російськомовного населення.

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За її словами, вона допустила помилку, залишившись жити там і змінила б свою національність.

"Росія все життя підтримувала мене набагато більше, тому що, хай там як, вони своїх цінують і просувають! Якби я могла, я б змінила свою національність, дуже шкода, що я все своє життя прожила в країні, в якій мене ненавидять!", - зазначила відома модель.



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