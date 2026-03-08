Обленерго попереджає про локальні графіки відключення світла в Харківській області на понеділок, 9 березня 2026 року.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у деяких населених пунктах Харківської області 9 березня 2026 року будуть застосовувати локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла 9 березня торкнуться Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. Як повідомляють на офіційному сайті громади, в місті Люботин знеструмлення відбуватимуться орієнтовно з 9 до 16 або 17 години для будинків за такими адресами:

вул. Слобожанська, 187/1, 189, 193, 195, 195А, 197, 199, 201-203, 205, 205А, 207, 209-213, 213А, 215, 215А, 217, 219, 221, 223, 225, 225А, 229, 231, 233, 237, 237А;

Шевченка, 3, 5, 7, 114, 122А, 124, 128, 132;

Ревчанська, 30-32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36/57, 37-39, 40/64, 41/12, 42, 43/15, 45, 47, 49;

Низова, 1-4, 5/44, 6-9;

Коротка, 6, 7, 11А;

частково вул. Гавенка, Тичинського, Літературна, Дуншовська, пров. Короткий, Український, сад. тов. "Горка".

Крім того, локальні графіки відключення світла в області 9 березня також застосовуватимуть у межах Зачепилівської територіальної громади, повідомляє Politeka. Там обмеження електропостачання можуть діяти з 8:00 до 17:00 в таких населених пунктах:

Чернещина;

Абазівка (вул. Новоселівська, Набережна);

Забарине (Річна, Леніна, Садова, Спеціалістів, Центральна);

Малий Орчик (Затишна);

Залінійне (Центральна, Карла Маркса, Вишнева, Польова, Слобожанська, Травнева, Центральна, Лиманська);

Педашка Перша (Леніна);

Кочетівка (Харківська).

