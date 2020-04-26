Новий бунт проти карантину спалахнув в Україні, на цей раз протестують фермери з Херсона

Більше 300 аграріїв мітингують через закриття овочевих ринків на Херсонщині, протестувальники перекрили трасу міжнародного значення.

Вся справа в тому, що на тлі карантину в селі Великі Копані був закритий найбільший оптовий ринок Херсонської області.

Тепер людям нічого не залишається, як збувати свої товари, які швидко псуються в супермаркети, які, користуючись ситуацією, диктують сільгоспвиробникам свої оптові ціни.

За даними місцевих ЗМІ, акція проходить мирно, але на місці присутні поліцейські. Вони обіцяють залучити всіх до адміністративної відповідальності.

Як стало відомо, один із фермерів викинув на проїжджу частину огірки, які привіз в мікроавтобусі. Цим він хотів показати, що овочі та ягоди просто згнивають, тому аграрії змушені їх викидати.

Користувачі в соцмережах коментують подію.

«Поки ми купуємо в супермаркетах дорогі імпортні овочі, на Херсонщині фермери не можуть продати свої. Редис здають оптом по 2 гривні, огірки — по 8, капусту — по 5. А покупців мало, тому що закриті ринки. Вони просять відкрити ринки. І запитують — звідки у нас імпортні овочі, коли кордони закриті?», — пишуть в мережі.

Раніше ми писали, в Одесі мітингували проти закриття ринків.

Одеські підприємці не хочуть миритися з певними карантинними обмеженнями, а саме закриттям ринків по всій Україні.

У середу 22 квітня вони виходили на акцію протесту-автопробіг.

На авто протестувальників наклеїли написи "Відкрити ринки країни". Учасники акції вважають несправедливим те, що магазини в карантин продовжують бути відкритими, а ринки закрили.

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