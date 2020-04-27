В мережі обурилися наявністю іноземних продуктів на полицях супермаркетів в той час, як українські фермери змушені викидати продукцію

Як передає Politeka.net, відповідні знімки з'явилися в соцмережах.

На кадрах видно, що на прилавках знаходяться капуста, часник і помідори, які завезені з-за кордону.

"Одне питання, яким чарівним чином на прилавки супермаркетів потрапляють овочі з-за кордону, на овочеве повідомлення карантину не поширюється?", - задався питанням Криворізький депутат Микола Колесник.

Користувачі мережі були солідарні з таким словами.

"Зате наша 30-35 грн", "На закордонних овочах заробляє постачальник , митник , будь-то ще кілька чиновників і продавець, а на вітчизняних овочах виробник і продавець", "Кордони на замку, ага...".

"Свої ранні овочі, фермери з Херсона, викинули на смітник, тому що немає можливості їх продати, нажаль такі реалії нашого часу", "А наші фермери викидають помідори, огірки, капусту на звалище, а супермаркети, продають албанську. Немає слів", "Мабуть з Албанії вигідніше везти, ніж з Херсона", - писали в мережі.

Нагадаємо, що більш херсонських 300 аграріїв мітингували через закриття овочевих ринків на Херсонщині, протестувальники перекрили трасу міжнародного значення.

Тепер людям нічого не залишається, як збувати свої швидко псується товари в супермаркети, які, користуючись ситуацією, диктують сільгоспвиробникам свої оптові ціни.

А один з фермерів викинув на проїжджу частину огірки, які привіз в мікроавтобусі.

Цим він хотів показати, що овочі та ягоди просто згнивають, тому аграрії змушені їх викидати.

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