Стало відомо, як будуть працювати продовольчі ринки в Україні після розпорядження Кабміну
Про це у своєму Facebook написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Politeka.net.
За його словами, продовольчі ринки будуть працювати тільки за умови наявності у всіх продавців і покупців медичних масок, а на входах на ринок буде здійснюватися температурний скринінг.
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"На найближчому засіданні уряду будемо розглядати питання відновлення продовольчих ринків. Міністерство охорони здоров'я підготувало відповідну постанову. Для того, щоб це було безпечно, МОЗ і Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю роботи ринків", - додав Степанов.
Голова МОЗ також опублікував у своєму Facebook інфографіку з вимогами, за яких продовольчі ринки будуть працювати після відповідного розпорядження уряду.
Відповідно, якщо завтра, 29 квітня, це питання буде розглянуто, то продовольчі ринки, ймовірно, відновлять роботу вже 1 травня.
Раніше ми розповідали, що наляканий Володимир Зеленський після акцій протесту доручив уряду відпрацювати можливість відкриття продуктових ринків в Україні.
Відповідне розпорядження віддав президент Володимир Зеленський після масових бунтів, які прокотилися по Україні.
За його словами, спершу потрібно розробити чіткі правила роботи таких ринків під час епідемії уханьського вірусу.
З ним погодився і голова Кабміну Денис Шмигаль, тому питання відкриття ринків, механізм їх безпечного функціонування і чітких санкцій за недотримання правил можуть розглянути вже в цю середу.
Відповідно, після масових бунтів продуктові ринки можуть відкрити вже до кінця цього тижня.
Нагадаємо, заворушення спалахнули по всій Україні, кадри штурмів мерій та ОДА.
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