Все зависит от правительства

Стало известно, как будут работать продовольственные рынки в Украине после распоряжения Кабмина

Об этом в своем Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Politeka.net.

По его словам, продовольственные рынки будут работать только при условии наличии у всех продавцов и покупателей медицинских масок, а на входах на рынок будет осуществляться температурный скрининг.

"На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос восстановления продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление. Для того, чтобы это было безопасно, Минздрава и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков", - добавил Степанов.

Глава МОЗ также опубликовал в своем Facebook инфографику с требованиями, при которых продовольственные рынки будут работать после соответствующего распоряжения правительства.

Соответственно, если завтра, 29 апреля, этот вопрос будет рассмотрен, то продовольственные рынки, вероятно, возобновят работу уже 1 мая. То есть, продукты теперь можно будет покупать не только в супермаркетах/магазинах.

Ранее мы рассказывали, что напуганный Владимир Зеленский после акций протеста поручил правительству отработать возможность открытия продуктовых рынков в Украине.

Соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Зеленский после массовых бунтов, которые прокатились по Украине.

По его словам, сперва нужно разработать четкие правила работы таких рынков во время эпидемии уханьского вируса.

С ним согласился и глава Кабмина Денис Шмыгаль, поэтому вопрос открытия рынков, механизм их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил могут рассмотреть уже в эту среду.

Соответственно, после массовых бунтов проуктовые рынки могут открыть уже до конца этой недели.

Напомним, бунты вспыхнули по всей Украине, кадры штурмов мэрий и ОГА.

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