Стало известно, как будут работать продовольственные рынки в Украине после распоряжения Кабмина
Об этом в своем Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Politeka.net.
По его словам, продовольственные рынки будут работать только при условии наличии у всех продавцов и покупателей медицинских масок, а на входах на рынок будет осуществляться температурный скрининг.
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"На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос восстановления продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление. Для того, чтобы это было безопасно, Минздрава и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков", - добавил Степанов.
Глава МОЗ также опубликовал в своем Facebook инфографику с требованиями, при которых продовольственные рынки будут работать после соответствующего распоряжения правительства.
Соответственно, если завтра, 29 апреля, этот вопрос будет рассмотрен, то продовольственные рынки, вероятно, возобновят работу уже 1 мая. То есть, продукты теперь можно будет покупать не только в супермаркетах/магазинах.
Ранее мы рассказывали, что напуганный Владимир Зеленский после акций протеста поручил правительству отработать возможность открытия продуктовых рынков в Украине.
Соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Зеленский после массовых бунтов, которые прокатились по Украине.
По его словам, сперва нужно разработать четкие правила работы таких рынков во время эпидемии уханьского вируса.
С ним согласился и глава Кабмина Денис Шмыгаль, поэтому вопрос открытия рынков, механизм их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил могут рассмотреть уже в эту среду.
Соответственно, после массовых бунтов проуктовые рынки могут открыть уже до конца этой недели.
Напомним, бунты вспыхнули по всей Украине, кадры штурмов мэрий и ОГА.
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