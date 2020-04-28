Наближаються "травневі свята", на які українці люблять виїжджати на природу "на шашлики", однак у цьому році така вилазка може обійтися дорого

Згідно з постановами КМУ, на період карантину в Україні забороняється перебувати в громадських місцях без масок, ходити групами більш ніж за два людини і відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони.

Відзначимо, вже зараз, за даними поліції, на карантині найчастіше штрафують за відвідування парків і скверів, а також за порушення умов самоізоляції. Розмір штрафу становить від 17 до 34 тисяч гривень.

При цьому юрист Станіслав Маляр зазначає, що розподіл зелених зон на сквери, парки, ліси, чагарники і т. д. є досить складним і людина без спеціальної освіти і спеціальних навичок не зможе встановити, куди віднесені певні зелені насадження.

Про те, що в забороні є багато нюансів говорить також юрист Ігор Ясько.

Він відзначає, що поняття "лісопаркова зона", "прибережна зона" не визначено законодавством. Ліс – це не лісопаркова зона, і якщо говорити буквально, то перебування в лісі не є забороненим.

Також він звертає увагу на поняття "відвідування". Адже парк і сквер можуть перебувати на шляху до магазину, аптеки, відвідування яких не заборонено.

«Це не означає, що варто довго гуляти або сидіти в цих місцях, але швидко пройти повз – можна, і подихати свіжим повітрям також. Краще рухатися ближче до проїжджої частини і демонструвати своїм виглядом, що ви прямуєте до магазину, на роботу або додому», — говорить експерт.

Разом з тим варто пам'ятати, що якщо вогнище призведе до пошкодження лісу або пожежі, настане адміністративна або навіть кримінальна відповідальність.

Експерти сходяться на тому, що незважаючи на протиріччя у законодавстві, краще все ж почекати з виїздом на шашлики, адже потім доведеться доводити свою правоту і невинуватість у судах, що забирає чимало часу, нервів і грошей. Та й ефективність карантину залежить в першу чергу від того, наскільки його дотримуються.

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