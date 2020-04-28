У Львові медики не можуть дістатися до роботи, так як громадський транспорт переповнений

Про це у суспільній групі в Фейсбук повідомив лікар Андрій Посікіра. За його словами, довідка про те, що ти медик, не допомагає потрапити в громадський транспорт – сидячих місць в автобусах немає.

«Це лютий треш! Я лікар, зав.відділенням. Сьогодні по дорозі на роботу мене не пустили два водія автобуса, хоч показав довідку, тому що сидячі місця зайняті», - розповів він.

За словами медика, він змушений був сісти на інший автобус, щоб наблизитися до місця роботи і вже звідти спробувати дістатися вчасно. Він наголосив, що його колеги з цієї ж причини не можуть дістатися на роботу.

«Ви можете хоч всі повісити собі червоні стрічки на руку або на чоло. Але хіба це щось змінить. При цьому натовпи муніципалів майже за руки тримаючись "кошмарят" батьків з дітьми», - підсумував лікар.

Відзначимо, що в коментарях до посту відреагували й інші люди, у яких виникли проблеми з транспортом.

«У моїх колег медиків теж така проблема виникає і не раз. Добираються з районів, а автобуси не зупиняються, так як набрали незрозуміло кого, хоча на лобовому склі червоні хрести», «Згоден, у Львівському транспорті їдуть всі, кому треба і не треба, а контролери перевіряють тільки оплату проїзду і ніхто не перевіряє довідки-дозволи!», - пишуть люди.

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