Український рок-музикант Олег Скрипка заявив, що війна на Донбасі в деякому сенсі допомогла українському суспільству

За його словами, конфлікт допоміг об'єднатися українському суспільству.



"Можна сказати навіть таку несподівану річ, що війна пішла на користь українському суспільству. Вся Україна включилася у волонтерський рух. Допомагають і пораненим, і сиротам, відправляють одяг, їжу, люди здають кров", — поділився музикант.

Він зазначив, що люди "прокинулися", почали відчувати відповідальність за себе, за своїх дітей, за завтрашній день.

При цьому Скрипка не розділяє радість деяких співвітчизників за загибель бойовиків (мова про Гіві і Моторолу) на Донбасі.

"Я вважають так: неправильно, коли люди радіють, адже це смерть людини", — сказав музикант.

Раніше, український рок-музикант заявив, що для українців, які не можуть вивчити українську мову потрібно створити гетто.

За його словами, таких людей потрібно відокремити від суспільства", і тільки після того, як українська мова стане панівною в суспільстві країна стане ідеальною.

"Я хотів би жити в повністю україномовного культурного середовища. Навколо себе я це реалізую – я спілкуюся з кращими українцями, я беру на роботу в свій штат україномовних професіоналів. Якщо люди не володіють українською, вони мають повне право шукати роботу в інших краях", - упевнений він.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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