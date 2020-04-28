Український рок-музикант Олег Скрипка заявив, що війна на Донбасі в деякому сенсі допомогла українському суспільству
За його словами, конфлікт допоміг об'єднатися українському суспільству.
"Можна сказати навіть таку несподівану річ, що війна пішла на користь українському суспільству. Вся Україна включилася у волонтерський рух. Допомагають і пораненим, і сиротам, відправляють одяг, їжу, люди здають кров", — поділився музикант.
Він зазначив, що люди "прокинулися", почали відчувати відповідальність за себе, за своїх дітей, за завтрашній день.
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При цьому Скрипка не розділяє радість деяких співвітчизників за загибель бойовиків (мова про Гіві і Моторолу) на Донбасі.
"Я вважають так: неправильно, коли люди радіють, адже це смерть людини", — сказав музикант.
Раніше, український рок-музикант заявив, що для українців, які не можуть вивчити українську мову потрібно створити гетто.
За його словами, таких людей потрібно відокремити від суспільства", і тільки після того, як українська мова стане панівною в суспільстві країна стане ідеальною.
"Я хотів би жити в повністю україномовного культурного середовища. Навколо себе я це реалізую – я спілкуюся з кращими українцями, я беру на роботу в свій штат україномовних професіоналів. Якщо люди не володіють українською, вони мають повне право шукати роботу в інших краях", - упевнений він.
Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».
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