Співачка Едіта П'єха висловилася про конфлікт між Україною і Російською Федерацією

За її словами, незрозуміло, що відбувається на Донбасі насправді, а політики зможуть самі залагодити конфлікт.



"Політика - відносна річ. Один вважає так, а інший - за іншою. Не хочу судити і бути неввічливою. Нехай політики розберуться самі, а артистів втручатися туди, де війна не треба. Була ленінградська блокада. На фронті виступали бригади артистів для бійців перед боєм. Для своїх, розумієте? А що зараз діється - де свої, де не свої? Тепер не зрозумієш, якого кольору у кого камуфляжі?", - заявила співачка.

Крім того, вона вважає, що в ситуації з Україною нічого не зрозуміло.

"Те, що раніше було нормально, то тепер великий знак питання. Артисти - це посли без вірчих грамот, але там, де немає варварства або порушення людських відносин. Але в даному випадку, я нічого не розумію. Якщо в Україні брат на брата йде, то розбиратися незрозуміло кому, тільки Господу Богу", - заключила П'єха.

Раніше актриса Наталя Фатєєва висловилася про ставлення РФ до України.

Вона вважає, що Україна буде завжди незалежною державою, у справи якої, втручатися не потрібно.

"У людей, які при владі (в РФ - ред.), не все в порядку – розум з серцем не в ладу. Вони дуже закомплексовані і бояться її втратити, тому вони весь час займаються не тим, чим потрібно. Замість того, щоб думати про якість життя людей, їх нічого не цікавить, крім своєї кишені і бажання все життя бути в цієї влади. Більше нічого! Від цього все і йде. Тому й таке ставлення до України. Україна що, їх власність?", - обурилася актриса.



Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.



