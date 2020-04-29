Мова про робота-поліцейського, який, за задумом інженерів, зможе патрулювати вулиці в умовах карантину

Чудо техніки сконструювали і зібрали в Запоріжжі, передає "ТСН".

Незважаючи на посмішку, яка зображена на екрані робота, той оснащений досить загрозливо. Так, робот має кілька камер, у тому числі кругову (що можуть розпізнавати обличчя), дистанційний електрошокер, сльозогінний газ і сеткомет.

Пересувається "поліцейський" на гусеницях і може подолати будь-яку перешкоду. Розробники підкреслюють, що платформа досить міцна - дорослий чоловік не зможе збити.

Керувати роботом можна, не виходячи з дому, хваляться інженери. Зокрема, на відстані до кілометра.

Крім того, такий "поліцейський" може задавати питання через гучномовець, дистанційно перевіряти температуру і дистанційно виявляти людей, які перебувають у розшуку.

Ціна винаходу може складати до 20 тисяч доларів, але, на думку розробників, робот може бути цінним помічником в умовах карантину та при затриманні особливо небезпечного злочинця. Зараз йдуть переговори з потенційними замовниками. Зокрема, зацікавилися роботом-патрульним поліцейські і рятувальники.

Користувачі скептично поставилися до ноу-хау. Багато хто відзначив, що не завадило б оснастити робота "кнопкою для хабарів".

"У нас такого робота свиснуть і на запчастини продадуть"

"Кнопка хабар і купюроприймач повинен бути обов'язково!!! Інакше не пройде госприйомку"



"А якщо його накрити ганчіркою? І кінець цьому трактору"

"Зі швидкістю 1 км/год толку від нього 0... Дрони робіть"

"Якщо таке вночі побачити то й обіс*атися можна"

"не ганьбіться ну будь ласка"

"Цей приятель проти балончика фарби безсилий"

"Приємні новини, гордість бере за наших інженерів"

"круто, сирувато ще звичайно майже у всьому, але все з чогось починається) молодці"

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