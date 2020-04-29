В кінці квітня на українців чекає потепління до +25, а також дощі з грозами

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона уточнила, що грози і дощі 30 квітня очікуються у західних областях, а температура до +25 – в окремих районах північної частини країни. А ось на півдні місцями похолодає до +12…+14 градусів. У той же час, на заході стовпчики термометрів покажуть +16…+19 градусів.

У південних, східних та більшості центральних областей переважатиме суха погода. Дощі можливі хіба що в Одеській області.

Вітер буде помірним південним і південно-західним.

У Києві яерез циклон пройдуть невеличкі дощі, місцями з грозами. Температура у столиці 30 квітня досягне +20…+24 градусів. При цьому вже 1 травня у Київ прийде похолодання, яке зміниться потеплінням, а потім температури знову впадуть вже 4-5 травня.

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У своєму прогнозі він грунтувався на тому, що в цьому році у нас була дуже тепла зима. За словами експерта, літо після таких зим занадто спекотним не буває.

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