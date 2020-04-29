Радянський актор Василь Ліванов вважає, що Кримський півострів був переданий Україні не справедливо

За його словами, думка про те, що Росія постраждала від наслідків окупації Криму помилкова.



"Що за дурниця! Так може міркувати тільки ті, хто абсолютно чужий Росії. Я не знаю, що цим людям дорого, якщо їхня батьківщина їм недорога... Мене обурюють їх порожні, вульгарні розмови. Віддати Крим Україні - це був справжнє свавілля хрущовське, жахливий вчинок. Хрущов відчував себе царем отаким, який може шматками роздаровувати-розбазарювати Росію", - вважає актор.

Крім того, він упевнений, що народ радий "повернення" Криму.

"Я щасливий, що Крим знову в Росії. І не тільки я один - ви подивіться, яке зараз свято у народу через возз'єднання з Кримом!", - заявив Ліванов.

На його думку, санкції проти РФ ніяк не вплинули на країну.

"В якій ми ізоляції?! Санк­ції?.. Ну, будуть надувати цей кулька свій, поки він не лопне з тріском. І невідомо, хто більше з-за цього по­страждає Захід або ми. Для нас ніяка це не трагедія! Я ставлюся до дітей війни і знаю, що таке справжня трагедія. І нічого - ми у війну вижили. А було незрівнянно страшніше...", - зазначив він.

А ось сам "винуватець" Михайло Горбачов вважає, що анексію Криму необхідно вітати, так як півострів у свій час передали мало не насильно.



"Якщо раніше Крим приєднали до України за радянськими законами, не питаючи народ, то зараз сам народ вирішив виправити цю помилку. Це треба вітати, а не оголошувати за це санкції", – впевнений він.

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