Уряд готує українців до заміни вже звичного карантину, оголошеного 17 березня, на інший

Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Кабміну, 29 квітня в ході засідання керівник відомства Денис Шмигаль, розповів, що буде відбуватися в Україні після 11 травня. Мова про регіональний карантин. Тобто обмеження будуть діяти не по всій країні, а тільки на тих територіях, де спостерігається спалах вірусу.

«Це означає, що в разі загострення інфекції в інших регіонах, ми будемо посилювати карантин саме там, а не по всій Україні. Але це наступні наші кроки після 11 травня», — зазначив голова уряду.

Крім того, Шмигаль додав, що буде прийнятий ряд рішень: "...які послаблять з 11 травня деякі карантинні умови. Це вже прописано і прораховано".

Раніше ми повідомляли, на засіданні Кабміну 29 квітня приймуть рішення про відкриття продуктових ринків, правда, з певними умовами.

"Сьогодні ми відкриємо продовольчі і аграрні ринки, які зможуть працювати з обмеженнями", – заявив Шмигаль.

Першим ділом будуть відкриті 280 ринків, які підтвердили згоду працювати в умовах карантину, дотримуючись санітарних норм. Інші торгові майданчики, які хочуть відкритися раніше закінчення всеукраїнського карантину, повинні будуть пройти перевірку та підтвердити, що можуть виконати умови. Під умовами розуміється масковий режим, вимірювання температури, а також наявність на входах і виходах антисептиків.

Також голова Кабміну закликав різні групи впливу і політичні сили не маніпулювати та не закликати українців до протестів і скупчень, інакше це призведе до зростання захворюваності.

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