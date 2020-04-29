Це все буде на офіційному рівні!

Польша зважилася на відчайдушний крок ради українських заробітчан, брак яких відчувається все сильніше

Про це повідомляє Money.pl.

Так, уряд Польщі підготувало спеціальний законопроект «Антикризовий щит 3.0», який передбачає, що українцям, які не змогли приїхати на сезонні роботи, буде надана допомога в консульствах. Зокрема, від МЗС очікують конкретних дій щодо спрощення процедури видачі трудових віз.

Крім того, роботодавцям Польщі дозволили змінювати умови договорів, які були укладені з іноземцями, а останнім передбачається автоматичне продовження всіх документів, які були видані їм.

Як повідомлялося раніше, відповідно до щорічного рейтингу економічного впливу на Польщу, українці зайняли одну з найбільш впливових ступенів щодо впливу на країну.

Згідно з інформацією польських журналістів, українські заробітчани зайняли друге місце по впливу на економіку країни. Лідером списку став прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Звернемо увагу, що президент Польщі Анджей Дуда посів лише третю сходинку рейтингу.

за Причиною інцидент журналісти називають те, що економіка країни, більшою мірою, потребує іноземних працівників, а громадян України серед них більше всіх.

«Тому в нашому рейтингу ми символічно розміщуємо українців, яких зустрічаємо на кожному кроці: в магазинах, на будівельних майданчиках, на заводах, у перукарнях, скрізь, де існує попит на роботу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розкрито хитра схема влади, яка вижене українців на роботу.

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