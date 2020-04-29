Україна втратила молодого захисника на Донбасі, який після повернення додому мріяв відбудувати батьківський дім

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в повідомленні 93-ї ОМБр Холодний Яр у Facebook.

«Народився 30 березня 1990 року. Майже ровесник держави, за яку загинув… Приєднався до нашої бригади він у минулому році, коли ми захищали Авдіївске напрям в Донецькій області» , - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що до війни Олексій Лісін працював далекобійником в Дніпрі. А після повернення додому боєць мріяв відбудувати батьківський будинок, який був знищений в результаті пожежі, у якому загинули мама і батько.

У загиблого воїна залишилися бабуся, молодший брат, старша сестра, а також наречена і донька від першого шлюбу.

Раніше ми розповідали про те, що раптово пішов з життя досвідчений розвідник ВСУ. Зокрема, помер ветеран Сил спеціальних операцій Збройних сил України полковник Кисельов Євген Валентинович.

Євген Кисельов очолював управління розвідки Сил спеціальних операцій. Останні місяці життя полковник Кисельов присвятив навчанню бойової підготовки українських прикордонників. У полковника залишилася дружина і 3-річна дочка.

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