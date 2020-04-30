Стронгмен Василь Вірастюк поділився своєю думкою про рух України в Європу

Він впевнений, що про це ще рано думати.

"Ми не готові. Що стосується мене, я готовий. Я намагаюся жити за правилами, дотримуватися їх, намагаюся їздити за правилами. Я вітаюся з людьми, їм кажу "будь ласка", "до побачення", намагаюся якось проявляти культуру. У нас, в основному, тільки кричать "Європа, Європа". Яка Європа? Людина йде і кидає сміття. Яка Європа? При цьому, приїжджаючи в Європу, вони кидають сміття в баки, а у нас можна кидати де завгодно, тому що ти вдома. Я не розумію цього", - дивується Вірастюк.

На його думку, європейці вважають українців "жебраками".

"Не готові у нас люди, нехай навіть не мріють. Нехай спочатку підтягують свій менталітет до певного рівня. Ну куди? Це те ж саме, що зараз, не хочу нікого образити, згадуючи циган, але зараз от пригнали би всіх циган з Закарпатській області сюди в Київ. Всіх цих жебраків. Ви б хотіли цього? Немає. Не сперечаюся, серед них є і хороші люди, у мене є знайомі цигани, абсолютно нормальні, адекватні. А та маса, що ходить і просить - ми виглядаємо для Європи", - впевнений Вірастюк.

Раніше Вірастюк висловився про який прийшов на Донбасі.

За його словами, там зараз відбуваються жахливі речі, а багато людей просто стали дикими з-за того, що там діється.

«це не закінчиться, людям це приносить прибуток. Там мародерство, думаю, є і масове насильство. Народ дикий, бухає. Тому що наркоти там багато, про це мені теж вже не раз говорили. Алкоголь, наркотики, народ дикий, з отакими очима (закочує очі). Я не заздрю людям, які знаходяться там, на "лінії розмежування", дуже не заздрю", - зазначив він.

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