Подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування транспорту та підтримання стабільної роботи маршрутної мережі.

Подорожчання проїзду у Львові зафіксовано після запуску оновленої тарифної системи міського громадського транспорту, що запроваджена в межах нової моделі оплати поїздок, повідомляє видання Politeka.

Зміни охопили всі категорії пасажирів — як мешканців міста, так і гостей. Вартість тепер залежить від способу розрахунку під час посадки, що сформувало кілька цінових рівнів для одного й того самого маршруту.

Найвищий тариф діє при оплаті готівкою — 30 гривень за поїздку. Такий формат поступово втрачає популярність, однак усе ще використовується частиною пасажирів.

Оплата банківською карткою коштує 26 гривень. Цей спосіб вважається швидшим і зручнішим, оскільки не потребує фізичних коштів і пришвидшує посадку.

Найнижчий рівень встановлено для цифрових сервісів — мобільних застосунків і транспортних карток. У такому разі поїздка обходиться у 23 гривні, що стимулює перехід до безготівкових рішень.

Окремо діють пільгові умови для студентів. При використанні персоналізованих карток вартість становить 11,5 гривні, що суттєво зменшує щоденні витрати на пересування.

У міській адміністрації зазначають, що Подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування транспорту та підтримання стабільної роботи маршрутної мережі.

Також підкреслюється, що нова тарифна модель спрямована на забезпечення безперервності рейсів і запобігання скороченню транспортного сполучення в різних районах міста.

Подальші коригування вартості залежатимуть від економічних показників і стабільності витрат у транспортній галузі міста.

Джерело: fakty

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