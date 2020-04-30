Українські медики вийшли на протест, оскільки так і не отримали обіцяних 300% зарплати
Протестну акцію проводять 8-ої лікарні в Києві. Про це повідомляють у Facebook.
Незважаючи на обіцяні «потрійні» зарплати медики борються з епідемією, отримуючи 3-5 тисяч гривень в місяць.
З початку епідемії з лікарні звільнилося багато лікарів та молодшого медперсоналу.
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Повідомляється, що 29 квітня два працівники лікарні вже заразилися вірусом і потенційно могли заразити ще 42 своїх колег.
Згідно з повідомленнями в мережі, з середини березня лікарня прийняла близько 150 заражених, але у перелік працюють з китайським вірусом лікарня не потрапила і ні копійки не отримала.
У четвер, 30 квітня, кількість хворих уханьским вірусом жителів Києва збільшилася на 60 осіб. Всього в столиці вже 1401 підтверджений випадок.
Українці висловлюються на підтримку медиків. «Ситий голодного не зрозуміє...», «Молодці, давно пора», «Підтримуємо медичних працівників», «Куди гроші поділи?», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що замість обіцяних 300% зарплати лікарі у різних містах України отримали доплати в кілька сотень гривень. Медики визнали це за образу, а деякі з них зібралися звільнятися.
Тепер у МОЗ обіцяють, що медперсонал отримає повноцінні доплати до зарплати за квітень, у березневу вони нібито не увійшли.
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