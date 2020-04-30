Співачка Камалія жорстко висловилася про українських слухачах

За її словами, вони ще "не доросли до європейського рівня".



"Європейські пісні мені доводиться адаптувати під нашого слухача, переробляти аранжування, робити її простіше. Українці ще не доросли до рівня європейського слухача. Там люблять музику набагато складніше, навіть якщо це попса. Тут мені дуже складно працювати, тому що я не "шльопанці", - зазначила вона, натякаючи на пісні Олі Полякової.

Крім того, співачка впевнена, що українці "не люблять думати".

"Мій внутрішній зміст набагато складніше. Тут народ любить пісні, які б під горілочку зайшли, щоб потанцювати на весіллі. Наш слухач не любить думати. Він любить, щоб йому розтлумачили, в рот поклали, він міг це повторити і потанцювати", - уклала вона.

Раніше російський співак і композитор Олександр Градський висловився про українську музику.

За його словами, вона по суті - російська.

"дивовижні Пісні, мову фантастичної краси, але тематика приблизно однакова. Майже скрізь «чорні брови, карі очі» або пейзажна лірика…", - заявив він.

Крім того, він вважає українців "південними русичами".

"Був фільм «У серпні 44-го», я музику до нього писав. І там був один персонаж, який зазначає: ой, південноросійський діалект. Українська музична історія — це південноросійський діалект, південні русичі", - зазначив співак.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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