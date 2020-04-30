Найвідоміша співробітниця патрульної поліції Києва Людмила Мілевич висловилася про євроінтеграцію України



За її словами, з такою мінімальною зарплатою в країні, як зараз, про це не може бути й мови.



"Про яку Європу ми взагалі можемо говорити, в принципі? З чим? З злиденною зарплатою, з бідними людьми, у яких нічого немає?", - обурюється Мілевич.



За її словами, наступним кроків влади має бути підвищення рівня життя українців.

"Яка Європа? Та тут би хоч самим порядок якось навести. Звичайно, всього цього хочеться, але почекайте. Наведіть спочатку Україну в порядок. Наведіть дороги в порядок. Дайте людям гідну зарплату, пенсію. Дайте їм і роботу, а потім будемо прагнути до Європи і так далі. А про що можна говорити нині? Це як Африка в Євросоюз, не знаю", - сказала співробітниця поліції.



Варто зазначити, що Людмила є однією з найвідоміших поліцейських України. Вона стала популярною в мережі завдяки своїй модельної зовнішності і безлічі передплатників.



Співробітниця Національної поліції знімалася в пікантних фотосесіях для журналів, демонструючи свою струнку спортивну фігуру. А її родзинкою є численні тату.

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