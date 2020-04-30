Стало відомо, коли українці будуть отримувати "листи щастя" зі штрафами за порушення ПДР

Про це пише РБК.

Відомо, що українцям почнуть виписувати штрафи за порушення на дорогах і висилати їх у "листах щастя" вже в травні.

За словами заступника голови патрульної поліції Олексія Белошицького, спершу порушення фіксує камера на дорозі, потім інформація надходить до центру обробки даних.

"Якщо інспектор підтверджує, що все оброблено вірно, така постанова автоматично направляється адресату", – додав офіцер поліції.

Білошицький також додав, що штрафувати будуть власника транспортного засобу. Якщо транспортом користується ще хтось, то тоді штрафи надійдуть безпосередньо порушнику. Але для цього автовласник в інтернет-кабінеті водія повинен вказати, кому передав довіреність на свій транспорт.

Юрист Богдан Кушнір попереджає українців, що оскаржити "лист щастя" з штрафом в суді буде дуже важко.

"Вони прописали всі варіанти, які можливі, для того, щоб притягнути власника транспортного засобу. Якщо цей транспорт закріплений за юридичною особою, то буде нести відповідальність особа, яка в цій фірмі, за якою закріплений цей автомобіль, або безпосередньо сам керівник цієї юридичної особи", – пояснив нюанси фахівець.

Також додамо, що власників "євроблях" також чекають "листи щастя". Штрафи буде зобов'язаний оплатити той, хто привіз і розмитнив автомобіль в Україні.

Раніше ми розповідали, що на українських водіїв чекає нова система штрафів. З 1 травня планували запустити автоматичну систему фотовідеофіксації порушень ПДР (АСФП), яка не тільки фіксує порушення, але і виносить постанову про порушення і надсилає його за місцем реєстрації власника авто.

Таким чином, сперечатися з поліцейським і що-небудь доводити не доведеться.

Але в МВС попередили, що запуск системи був відкладений через обмежувальні заходи і вона запрацює відразу після закінчення карантину.

Нагадаємо, поліція почне таємно штрафувати українців без їх відома

Ще Рoliteka повідомляла, як водії розплачуються за порушення, кадри того, що відбувається.