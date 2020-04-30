Стало відомо, коли українці будуть отримувати "листи щастя" зі штрафами за порушення ПДР
Про це пише РБК.
Відомо, що українцям почнуть виписувати штрафи за порушення на дорогах і висилати їх у "листах щастя" вже в травні.
За словами заступника голови патрульної поліції Олексія Белошицького, спершу порушення фіксує камера на дорозі, потім інформація надходить до центру обробки даних.
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"Якщо інспектор підтверджує, що все оброблено вірно, така постанова автоматично направляється адресату", – додав офіцер поліції.
Білошицький також додав, що штрафувати будуть власника транспортного засобу. Якщо транспортом користується ще хтось, то тоді штрафи надійдуть безпосередньо порушнику. Але для цього автовласник в інтернет-кабінеті водія повинен вказати, кому передав довіреність на свій транспорт.
Юрист Богдан Кушнір попереджає українців, що оскаржити "лист щастя" з штрафом в суді буде дуже важко.
"Вони прописали всі варіанти, які можливі, для того, щоб притягнути власника транспортного засобу. Якщо цей транспорт закріплений за юридичною особою, то буде нести відповідальність особа, яка в цій фірмі, за якою закріплений цей автомобіль, або безпосередньо сам керівник цієї юридичної особи", – пояснив нюанси фахівець.
Також додамо, що власників "євроблях" також чекають "листи щастя". Штрафи буде зобов'язаний оплатити той, хто привіз і розмитнив автомобіль в Україні.
Раніше ми розповідали, що на українських водіїв чекає нова система штрафів. З 1 травня планували запустити автоматичну систему фотовідеофіксації порушень ПДР (АСФП), яка не тільки фіксує порушення, але і виносить постанову про порушення і надсилає його за місцем реєстрації власника авто.
Таким чином, сперечатися з поліцейським і що-небудь доводити не доведеться.
Але в МВС попередили, що запуск системи був відкладений через обмежувальні заходи і вона запрацює відразу після закінчення карантину.
Нагадаємо, поліція почне таємно штрафувати українців без їх відома
Ще Рoliteka повідомляла, як водії розплачуються за порушення, кадри того, що відбувається.