Українські чиновники прийняли рішення про скасування карантину

Цілий ряд обмежень вирішили зняти достроково у Черкасах. Відповідне рішення 30 квітня прийняв на засіданні виконавчий комітет Черкаської міської ради. При цьому зняття обмежень вводиться буквально з сьогоднішнього числа.

Черкаські чиновники вирішили кардинально пом'якшити карантин після численних звернень від представників місцевого бізнесу, які постраждали через жорсткі обмеження.

Згідно з документом, роботу буде дозволено відновити:

магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

майстерням з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг з догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій;

ринкам, ярмаркам з продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

літнім майданчикам закладів ресторанного господарства;

міським паркам, скверам, установам і атракціонів, розташованих на їх території;

об'єктам спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

Зазначимо, що уряд почав готувати українців до поступового пом'якшення карантину. Так, прем'єр Денис Шмигаль, розповів, що буде відбуватися в Україні після 11 травня. Мова про регіональному карантині. Тобто обмеження будуть діяти не по всій країні, а тільки на тих територіях, де спостерігається спалах вірусу.

«Це означає, що в разі загострення інфекції в інших регіонах, ми будемо посилювати карантин саме там, а не по всій Україні. Але це наступні наші кроки після 11 травня», — зазначив глава уряду.

Нагадаємо, в Україні готуються запустити транспорт, але є одне але: які обмеження залишаться.

Як повідомляла Politeka, карантин в Україні завершиться, але не скрізь, в Кабміні зробили важливе уточнення.

Також Politeka писала, що скасування карантину, прем'єр Шмигаль оголосив рішення після бунтів.