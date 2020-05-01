Поліція влаштувала рейд в Києві після скандалу з рестораном нардепа Миколи Тищенка

За добу мобільні групи перевірили в столиці 160 закладів харчування, один з яких приймав відвідувачів, повідомляє прес-служба Нацполіції. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

У Голосіївському районі Києва виявили ресторан, який незважаючи на карантин, приймав клієнтів. На момент перевірки поліцейські виявили чотирьох відвідувачів за двома столиками.

На правопорушника склали протокол, санкція передбачає штраф від 34 до 170 000 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві ресторан «Велюр» нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка продовжує приймати гостей незважаючи на карантин. Кореспонденти влаштували засідку під елітним установою. З'ясувалося, що ресторан продовжують відвідувати депутати і люди, близькі до студії «Квартал 95».

При цьому сам Тищенко заявив, що він влаштував у ресторані свій штаб. Нардеп нібито зустрічається в закладі зі своїми помічниками і разом вони думають над тим, як краще перетворити Київ.

Після цього 28 квітня поліцейські прийшли з проверой в ресторан Тищенко. Однак вони заявили, що під час їх візиту відвідувачів у ресторані не було, а всередину їх впустив адміністратор.

Однак українці впевнені, що це була справжня показуха. Результати такої перевірки не вірять.

Нагадаємо, чим і з чим годують панів у скандальному ресторані Тищенко: чай за 580 грн і не тільки.

Як повідомляла Politeka, з'явилися кадри зі скандального "Велюру" Тищенко, українці в люті: "Показуха".

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