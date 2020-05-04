Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні не скасують карантинні заходи

Прем'єр заявив, що продовжать обмеження до 22 травня. Після цього Кабмін буде дивитися на загальну динаміку епідемії в світі. Про це Шмигаль сказав під час позачергового засідання Кабміну, передає Politeka.net.

Також Шмигаль пообіцяв, що карантинні заходи будуть ослаблені. Відкриють парки, сквери, зони відпочинку, салон краси, частково магазини, які працюють в окремих приміщеннях.

Раніше ми повідомляли, що глава Моз Максим Степанов повідомив нові дані і уточнив, чи буде знято карантин з 11 травня.

Степанов заявив, що Україні вдалося уникнути пікової захворюваності смертоносним китайським вірусом завдяки вжитим заходам обмеження. Завдяки цьому країна може починати планувати пом'якшення карантинних заходів.

«Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу підкреслити, ми кожен день аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення вже з 11 травня. 11 травня ми будемо робити пом'якшення, так як на сьогоднішній день це дозволяє ситуація», - заявив Степанов.

Повідомлялося, що українські чиновники прийняли рішення про скасування карантину.

Цілий ряд обмежень вирішили зняти достроково у Черкасах. Відповідне рішення 30 квітня прийняв на засіданні виконавчий комітет Черкаської міської ради. При цьому зняття обмежень вводиться буквально з сьогоднішнього числа.

Нагадаємо, українці вирішили допомогти медикам, але вийшло погано

А ще Politeka писала, що Кличко ошелешив киян екстреним оголошенням карантину

Також Politeka повідомляла, що в Україні готуються запустити транспорт, але є одне але



