Загибель президента Володимира Путіна незабаром можуть прискорити його наближені

Як повідомляє Politeka.net, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв передбачив це в ефірі ObozTV (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Він прокоментував суперечку посла України в Німеччині Андрія Мельника з колишнім німецьким канцлером Герхардом Шредером. Український дипломат поставив на те, що Крим повернеться в Україну ще за його життя. На думку Мустафи Джемілєва, Украна не зможе вирвати півострів з лап окупантів, поки живий Володимир Путін.

"Я думаю, коли ми повернемо Крим, життя Путіна вже не буде. Тому що він до кінця життя буде наполягати на тому, що Крим – російська територія. Але в тому, що Крим повернеться в Україну, ніяких сумнівів, звичайно, немає", - підкреслив глава Меджлісу.

Мустафа Джемілєв сподівається, що Крим звільнять ще при його житті, бо бажає побачити ці землі вільними. За словами політика, він намагається триматися з усіх сил і стати свідком тріумфальної перемоги.

"Що стосується Путіна, то я переконаний, що від коронавірусу він не помре. Будуть мобілізовані всі кошти країни. Але думаю, що йому можуть допомогти померти. В першу чергу, оточення, ті, з ким він найбільше контактує. Напевно, його система безпеки крутіше, ніж у Сталіна, але те, що країна котиться по похилій, для всіх вже зрозуміло", - заявив Джемілєв.

Він також висловив сподівання, що у росіян вистачить сміливості і мужності врятувати свою країну від розвалу. Адже одна з причин кризи - політика Володимира Путіна.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.