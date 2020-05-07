З'явилися кадри стрільб з танку в Чернігівській області

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Державний НДІ випробувань та сертифікації озброєння і військової техніки проводить випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72 поблизу селища Гончарівське на Чернігівщині.

З танки стріляють керованою ракетою "Комбат". При цьому заміряється дальність, точність і швидкість стрільби за допомогою радарної системи MFTR210040.

"Радарна система MFTR210040 фіксує з високою точністю траєкторні параметри ракетних і артилерійських боєприпасів усіх калібрів, а також літаків і БПЛА і записує всі траєкторні параметри об'єкта і може відтворити їх у будь-якій конкретній точці польоту. Максимальна дальність супроводу об'єктів (в залежності від метеоумов і ЕПР об'єкта) до 250 км", — сказано в повідомленні.

Тепер співробітники НДІ повинні обробити всі отримані під час стрільб результати. Потім випробування продовжать.

Нагадаємо, раніше проводилися випробування крилатої ракети "Нептун" на полігоні в Одеській області. В результаті були підтверджені можливості новітнього ракетного комплексу "РК-360МЦ" і крилатої ракети "Р-360".

Пуск ракети супроводжувала українська авіація, яка фіксувала точність попадання. Зазначимо, точність викликала захоплення в мережі.

Береговий ракетний комплекс "Нептун" був розроблений українськими інженерами. Він призначений для контролю територіальних вод України, захисту військово-морських баз, берегових об'єктів критичної інфраструктури узбережжя.

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