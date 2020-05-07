Появились кадры стрельб из танка в Черниговской области

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Государственный НИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводит испытания модернизированного опытного образца танка Т-72 около поселка Гончаровское на Черниговщине.

Из танка стреляют управляемой ракетой "Комбат". При этом замеряется дальность, точность и скорость стрельбы при помощи радарной системы MFTR210040.

"Радарная система MFTR210040 фиксирует с высокой точностью траекторные параметры ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, а также самолетов и БПЛА и записывает все траекторные параметры объекта и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета. Максимальная дальность сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и ЭПР объекта) до 250 км", — сказано в сообщении.

Теперь сотрудники НИИ должны обработать все полученные во время стрельб результаты. Затем испытания продолжат.

Напомним, ранее проводились испытания крылатой ракеты "Нептун" на полигоне в Одесской области. В результате были подтверждены возможности новейшего ракетного комплекса "РК-360МЦ" и крылатой ракеты "Р-360".

Пуск ракеты сопровождала украинская авиация, которая фиксировала точность попадания. Отметим, точность вызвала восторг в сети.

Береговой ракетный комплекс "Нептун" был разработан украинскими инженерами. Он предназначен для контроля территориальных вод Украины, защиты военно-морских баз, береговых объектов и критической инфраструктуры побережья.

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