В ніч з 7 на 8 травня українці зможуть побачити унікальне природне явище – Супермісяць

Це вже третє явище в 2020 році, але це останній Супермісяць в цьому році, який зможуть спостерігати жителі Землі. Як тільки зайшло Сонце, жителі різних куточків планети змогли милуватися дуже красивим Місяцем, який отримав назву «Квітковий». Фотографії природного явища люди почали публікувати у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Наголошується, що в ніч на 8 травня буде пік квіткового Супермісяця, який можна було спостерігати в ніч на середу і четвер. При цьому, вже до ранку він пройде. Супермісяць – це астрономічне явище, коли Земля і Місяць знаходяться на максимально близькій відстані. Під час Супермісяця Місяць може здаватися на 14% більше і на 30% яскравіше, ніж зазвичай.

В Україні фаза повного місяця настала 7 травня о 13:46. У цей момент відстань між Землею і Місяцем була мінімальною. Сам Місяць зійшов в небі в 20:30. З цього моменту і до ранку можна побачити Супермісяць.

Багато українців не зможуть спостерігати це природне явище через хмари, але ті, кому вже пощастило побачити цю красу, діляться яскравими фотографіями та враженнями.

Додамо, що згідно з народними повір'ями, у цей день на планеті особливо сильна енергія, яку можна використовувати собі на благо.

Нагадаємо, що фантастичне явище побачили кияни в небі над містом: аномалія потрапила на відео.

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