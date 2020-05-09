МОЗ відтягує запуск транспорту в Україні, щоб люди якомога довше залишалися в ізоляції

Як повідомляє Politeka.net, заступник міністра і головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про це в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, МОЗ в першу чергу турбує не поширення хвороби, а сам факт переміщення українців всередині країни. Віктор Ляшко побоюється, що відразу після запуску громадського транспорту люди почнуть активно кататися і порушувати карантин замість того, щоб сидіти по домівках.

"Не скільки мене турбує проблема інфікування в громадському транспорті, а наскільки відкривається доступність і починається внутрішня міграція населення", - зазначив головний санлікар. - "Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, який буде вільно пересуватися, навіть без необхідності відвідувати певні місця, тобто на ті ж ринки "для екскурсії" проїдуть люди похилого віку".

З тієї ж причини Моз обмежив доступ до парків і зон відпочинку. Як повідомив Віктор Ляшко, закриття місць для прогулянок слабо допомагає боротися з епідемією з точки зору безпеки, натомість спонукає громадян проводити більше часу вдома. Такий "психологічний ефект" працює, коли люди не бачать інфекцію навколо себе.

"Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більш психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантин. Відчуття тривоги", - підкреслив співробітник Моз. - "Завдяки цьому психологічного ефекту у людей з'являлося відчуття небезпеки і необхідність дотримання карантинних заходів".

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