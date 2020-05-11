У МЗС зробили екстрену заяву щодо обмежень на виїзд українців за кордон після скандалу, який спалахнув в мережі

Про це представники МЗС України роз'яснили в коментарі журналістам, передає ЕП.

У відомстві наполягають, що виїзд громадян України за кордон обмежений лише літаками, і в цьому випадку МЗС виконує тільки функцію комунікатора.

"Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії вірусу в Україні, Уряд прийняв рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон для повітряного сполучення. МЗС поінформував іноземні дипломатичні представництва в Україні", - пояснюють в дипломатичному відомстві.

Додамо, що саме цих пунктів перетину кордону – насамперед аеропортів – стосуються обмеження, про які інформували раніше.

У МЗС також додали, що відомство не надає дозвіл чи відмову на виїзд за кордон, і не передавали таку інформацію дипустановам.

"Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон або необхідності отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема тих, які мають посвідки на проживання за кордоном, МЗС не давало", - стверджують представники відомства у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, в МЗС заявили, що дипвідомство виступає як комунікатор, який передає інформацію від посольств в інші органи влади, які мають право приймати необхідні рішення.

"Ага, звичайно, вони нічого не обмежують, британському посольству це дозвіл наснилося", "Що я посольству Британії вірю більше, ніж словами МЗС", "Для чого ускладнювати, якщо і так все складно. І хто тепер буде їхати в міністерство за дозволом. Це якийсь тотальний контроль", "Взагалі чи що? Кріпосне право поверніть... Не фіг холопам навіть пішки у Європи ходити!", - обурюються українці в коментарях.

Раніше ми розповідали, що українцям заборонили виїжджати за кордон. Про це поінформувало посольство Великобританії в Україні.

Як стверджують дипломати, тепер для того, щоб виїхати до Великобританії українцям крім інших документів потрібно дозвіл від МЗС.

«МЗС України може дозволяти виїзд Українським громадянам, які мають посвідку на проживання у Великобританії. Посольство Великобританії підтримує цей процес, інформуючи МЗС про вашу заплановану поїздку і направляючи до них інформацію про ваш статус резидента Сполученого королівства», - розповіли в посольстві.

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