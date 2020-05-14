Ще зовсім молодий

У мережі з'явилося фото молодого українського бійця, який загинув від кулі снайпера в зоні ООС

Україна втратила ще одного захисника 13 травня. Як повідомили в прес-службі Вінницької ОДА, загиблим виявився старший солдат Олександр Карпик. Боєць був родом з Вінницької області. На момент загибелі йому було всього 24 роки.

Військовий отримав вогнепальне кульове наскрізне проникаюче поранення від кулі снайпера в Луганській області. Лікарі зробили все можливе, проте під час операції боєць помер.

Нардеп Лариса Білозір на своїй сторінці в Facebook уточнила, що трагедія сталася біля села Катеринівка, де в результаті обстрілу було поранено ще двох бійців ЗСУ. Карпик служив у 30-й бригаді Новоград-Волинського полку. В армії встиг прослужити чотири роки. Був не одружений.

Дата і час прощання з бійцем ще не називалися.

Раніше ми повідомляли, що в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув військовий - заступник командира, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження. Про це пише прес-служба Львівської міськради.

Андрій Супріган служив у 81 десантно-штурмовій бригаді. Лицар Ордена Богдана Хмельницького ll і lll ступеня (в 2015 і 2016 роках).

У 2008 році Андрій Супріган закінчив Ліцей імені Героїв Крут у Львові, в 2012-м – Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

Нагадаємо, з'явилися трагічні подробиці загибелі майора-спецназівця Андрія Супригана.

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