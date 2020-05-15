Президент України Володимир Зеленський підтримав зняття санкцій з причетних до проведення «виборів» на окупованій території Донбасу

Про це сказано в указі президента, опублікованому на його сайті.

Так, з санкційного списку фізичних осіб, введеного в дію указом президента від 19 березня 2019 року №82 були виключені наступні громадяни:

Валентина Свешникова (мешканка Алчевська, секретар виборчкому на т. зв. «виборах ЛДНР»)

Тетяна Лобода (мешканка Донецька, голова виборчкому на т. зв. «виборах ЛДНР»)

Галина Бороздіна (жителька Житомирської області, голова виборчкому на т. зв. «виборах ЛДНР»)

Олена Гур'єва (мешканка Харківської області, голова виборчкому на т. зв. «виборах ЛДНР»)

Наталія Чеботарьова (мешканка Торецка, голова виборчкому на т. зв. «виборах ЛДНР»)

Олексій Федоричев (розшукуваний Україною російський бізнесмен, власник Fedcominvest, спонсор ФК «Монако»)

Також у списку фігурує 57-річна громадянка Італії Алессандра Муссоліні, є внучкою засновника італійського фашизму, диктатора Беніто Муссоліні. Ось такий подарунок від українського президента Володимира Зеленського отримала родичка диктатора.

Алессандра Муссоліні також була спостерігачем на «виборах ЛДНР».

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