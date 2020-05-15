В РФ намагалися і продовжують намагатися знищити українська мова



Таке думки і докази надав професор доктор технічних наук Роман Яремійчук, передає "Главком".



За його словами, РФ метою є повернення територій України до складу нової Російської імперії, або знесилити її різними методами – війною, енергетикою, руйнуванням економіки, експлуатуючи різні проблеми, в тому числі і мовні.

"Днями в мій комп'ютер прорвалася російська пропаганда, де Україну зневажливо називають "Незалежної", де стверджують, що в Україні все погано, що нас чекає розвал на окремі частини, що без Росії Україна просто перестане існувати. Це і є мрією Росії", - вважає професор.

Він підкреслив, що над Україною всіляко намагаються насміхатися.

"Там "розповідають", що Україна є штучно створеним державою, що української мови, як такого, не існує, що наша мова створений поляками та австрійцями, всіляко її паплюжать і насміхаються. Цей російський шовінізм ніколи не мав меж", - зазначив він.

Яремійчук підкреслив, що процес русифікації України триває ще з часів російських царів, особливо інтенсивно процес знищення всього українського відбувався після жовтневої революції в 1917 році і тепер нащадки цих росіян, їх діти і онуки є жителями України.

"Ми, українці (і не тільки українці), володіємо російською мовою, знаємо історію, мистецтво, поезію і прозу Росії, а росіяни, як правило, не володіють цим самим надбанням інших народів, навіть якщо вони народилися і живуть у середовищі цих народів. У нашій мові сотні й сотні років, про що свідчать хоча б кубанські народні пісні, а насправді це українські пісні, які збереглися в пам'яті нащадків запорожців, переселених 300 років тому царицею Катериною на Кубань", - зазначив він.

За словами професора, ці уривки зі сказаного ще раз свідчать, що Україні ще довго доведеться захищати свою землю від ненажерливого нащадка російських царів і Леніна-Сталіна- Президента Росії Володимира Путіна.

"Путін сьогодні нагадує озброєного хулігана, який упевнений, що за всі свої витівки йому нічого не буде. Але рано чи пізно час розплати все-таки настане. Вся його кліка розсиплеться, але до цього часу він може наробити такої біди, що виправити його буде дуже важко", - попереджає Яремійчук.

"Треба пережити цю біду, згуртувавши свій народ і долучивши до нашої захист світову спільноту", - заключив він.

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