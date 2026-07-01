Подальші коригування в секторі можливі, якщо витрати підприємств і надалі зростатимуть, що безпосередньо вплине на підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області для кінцевих споживачів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало ключовою темою початку літа після оновлення розцінок на водопостачання та водовідведення у Кривому Розі, передає видання Politeka.

Зміни набули чинності та зачепили структуру житлово-комунальних нарахувань для побутових споживачів. Водночас електроенергія для населення залишилася на рівні 4,32 грн за кВт-год, а чинний тарифний механізм продовжено до 31 жовтня 2026 року.

Стабільною поки що залишається й ціна природного газу для клієнтів «Нафтогазу» — 7,96 грн за кубометр. Фіксація цього показника діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року.

Найбільші зміни торкнулися саме водного сегмента. Саме тут Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області проявилося найвідчутніше для домогосподарств.

Новий загальний розрахунок становить 78,47 грн за кубометр. Із цієї суми 45,66 грн припадає на подачу води, ще 32,81 грн — на водовідведення.

Для порівняння, попередній рівень був значно нижчим — 31,37 грн за кубометр. Таким чином, різниця перевищила більш ніж двократний поріг.

Додатково розглядалася пропозиція «Кривбасводоканалу» щодо альтернативного варіанта 81,44 грн, однак остаточне рішення затвердили на іншому рівні.

Оновлені нарахування вже почали надходити мешканцям у платіжках. У місті фіксується активне обговорення змін та звернення до профільних служб.

Крім того, подальша динаміка залежатиме від витрат підприємств, економічних чинників і рішень регуляторів у сфері житлово-комунальних послуг.

Подальші коригування в секторі можливі, якщо витрати підприємств і надалі зростатимуть, що безпосередньо вплине на підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області для кінцевих споживачів.

Джерело: 1kr.ua

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