Українців сьогодні, 16 травня, погода очікує на будь-який смак"

Як передає Politeka.net, про це інформує Гідрометеорологічний центр.

Як стверджують синоптики, 16 травня в Україні на більшості території температура повітря буде коливатися в межах 14-19 з позначкою плюс, на Півдні до +23.

Вночі температура буде низькою, до 4-8 вище нуля, у південних областях 8-13 тепла.

В деяких районах Карпат будуть заморозки до -3 градусів. У західних регіонах стовпчик термометра вдень досягне позначки +18, а вночі опуститься до 5 градусів тепла. У східних регіонах дощі, вдень від 13 до 17 тепла. У північних областях дощів не передбачається. Температура повітря вдень до +17, а вночі +5 градусів.

Що стосується столиці, то в Києві вдень синоптики прогнозують +16. А от вночі стовпчик термометра покаже +7.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/сек.

Варто відзначити, що раніше авторитетний синоптик Наталка Діденко попередила українців про циклон, який насувається на територію нашої країни.

У суботу вночі, в перший день вихідних на територію держави прийдуть сильні опади. Дощі варто очікувати в західних, північних і центральних областях України.

Вже вдень опади доберуться до решти регіонів. У центральних і північних областях вони будуть помірними і короткочасними, а от мешканцям західних областей Наталка Діденко рекомендує діставати парасольки, але вже до вечора суботи дощі підуть далі.

Що стосується Сходу і Півдня України, то вночі там буде сухо.

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